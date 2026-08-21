Terre Sainte Lontan, La Case Marine, Saint-Pierre

Informations pratiques

Terre Sainte Lontan 19 et 20 septembre La Case Marine La Réunion

Accès libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T07:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00

Proposée par une association de quartier (Afemar) engagée dans la valorisation de la mémoire locale, l’exposition photographique « Terre Sainte Lontan » invite le public à un véritable voyage dans le temps à la découverte de l’histoire du village de Terre Sainte.

À travers une sélection de photographies anciennes et plus récentes, cette exposition retrace l’évolution du quartier au fil des décennies, mettant en lumière les transformations du paysage, de l’habitat, des activités traditionnelles et du quotidien de ses habitants. Elle témoigne des changements qui ont façonné Terre Sainte tout en révélant la richesse de son identité culturelle et patrimoniale.

La Case Marine 26 rue Amiral Lacaze, terre sainte Saint-Pierre 97410 La Réunion La Réunion 0262 01 13 84 – 0693 61 97 78 La Case Marine est un espace culturel et patrimonial situé au 26, rue Amiral Lacaze dans le quartier de Terre-Sainte à Saint-Pierre (La Réunion). Gérée par l’AFEMAR (Association des Femmes de Marins Pêcheurs), elle est implantée dans un ancien office du tourisme sur la rive gauche de la rivière d’Abord.

L’exposition photographique « Terre Sainte Lontan » invite le public à un véritable voyage dans le temps à la découverte de l’histoire du village de Terre Sainte.

© Jean-Claude Allaire