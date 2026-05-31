Terres, sangs, silences, Maison Julien Gracq,
Terres, sangs, silences, Maison Julien Gracq, jeudi 17 septembre 2026.
Terres, sangs, silences Jeudi 17 septembre, 19h00 Maison Julien Gracq Maine-et-Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-17T19:00:00+02:00 – 2026-09-17T20:00:00+02:00
Fin : 2026-09-17T19:00:00+02:00 – 2026-09-17T20:00:00+02:00
Table ronde dans la bibliothèque de la Maison Julien Gracq avec l’autrice et chroniqueuse Hajar Azell, triple finaliste du Prix Jeune Écrivain de Langue Française et l’autrice et photojournaliste Émilienne Malfatto, lauréate du prix Goncourt du premier roman en 2021.
Maison Julien Gracq 1 rue du Grenier à sel 49410 Saint-Florent-le-Vieil Maine-et-Loire Pays de la Loire 0241197355 https://maisonjuliengracq.fr/ La Maison Julien Gracq est un lieu de vie, « de repos et de travail » comme Julien Gracq le souhaitait et l’a écrit dans son testament.
Table ronde dans la bibliothèque de la Maison Julien Gracq avec l’autrice et chroniqueuse Hajar Azell, triple finaliste du Prix Jeune Écrivain de Langue Française et l’autrice et photojournaliste du…
©Maison Julien Gracq
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