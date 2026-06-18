Terroir Normand Rouen
Terroir Normand Rouen mardi 25 août 2026.
Rouen
Terroir Normand
39 Rue aux Ours Rouen Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-25 19:30:00
fin : 2026-08-25 22:30:00
Date(s) :
2026-08-25
Atelier dégustation .
39 Rue aux Ours Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie +33 6 08 53 33 01 aromesetpassions@gmail.com
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English : Terroir Normand
L’événement Terroir Normand Rouen a été mis à jour le 2026-06-16 par Seine-Maritime Attractivité
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