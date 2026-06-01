test snum, Fondation Cartier, Paris

test snum Vendredi 18 septembre, 10h00 Fondation Cartier Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T10:00:00+02:00 – 2026-09-18T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-18T10:00:00+02:00 – 2026-09-18T15:30:00+02:00

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Fondation Cartier 2 Place du Palais Royal, 75001 Paris, France Paris 75001 Quartier du Palais Royal Paris Île-de-France +33170654700 https://www.fondationcartier.com À Paris, la Fondation Cartier ouvre en octobre 2025 ses nouveaux espaces au centre de la capitale et en face du Louvre, dans un bâtiment haussmannien édifié en 1855 dont l’intérieur a été totalement repensé par l’architecte Jean Nouvel. Il y a conçu une architecture dynamique composée de cinq plateformes, modulables sur 11 positions en hauteur, permettant de nombreuses combinaisons de volumes, de verticalités et de variations de lumière pour y démultiplier les possibilités pour la programmation. Sur 8500 m2 d’espaces accessibles aux publics, dont 6500 m2 de surfaces d’expositions, l’architecture agit pleinement en tant que dispositif scénographique au service du large spectre des arts visuels, de la photographie, du cinéma, des métiers d’art, de la performance, du spectacle vivant et de la science.

La Collection de la Fondation Cartier est née avec la création de l’institution et rassemble aujourd’hui plus de 4 500 œuvres, 500 artistes de 60 nationalités. Metro 1 et 7 – Arrêt Palais-Royal – Musée du Louvre.

Journées européennes du patrimoine 2026