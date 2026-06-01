test snum, Théâtre du Palais Royal, Paris

test snum 18 – 20 septembre Théâtre du Palais Royal Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T09:30:00+02:00 – 2026-09-18T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T12:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

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Théâtre du Palais Royal 38 Rue de Montpensier, 75001 Paris, France Paris 75001 Quartier du Palais Royal Paris Île-de-France

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