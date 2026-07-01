TÉTÉ + 1ère partie, Le SAX, Achères

Informations pratiques

TÉTÉ + 1ère partie Samedi 3 avril 2027, 20h30 Le SAX Yvelines

Tarif Strass : 14 > 27 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-04-03T20:30:00+02:00 – 2027-04-03T23:30:00+02:00

Fin : 2027-04-03T20:30:00+02:00 – 2027-04-03T23:30:00+02:00

On connaît tous·tes quelqu’un qui dit “j’écoute un peu de tout”. Puis arrive Tété… et là, bizarrement, tout le monde est d’accord. Avec ses mélodies souples, son groove tranquille et ses textes qui touchent sans en faire des tonnes, Tété a l’art de transformer une salle en grand moment suspendu. Un concert qui donne autant envie de fermer les yeux pour écouter que de chanter trop fort sur les refrains. Oui, même les faux chanteur·euses du fond de la salle

Le SAX 2 Rue des Champs 78260 Achères 78260 Centre-Ville Yvelines Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://lesax-acheres78.fr/agenda/tete »}]

Tété + 1ère partie Chanson

DR