Informations pratiques

« Tête à tête » Ou histoires d’écriture, de phoque, d’arts martiaux, d’espions et autres légumes Vendredi 2 octobre, 20h30 Grange de la ferme Dupire- 80, rue Yves Decugis (métro Triolo) Nord

10/5 € Abonnements à tarifs dégressifs

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-02T20:30:00+02:00 – 2026-10-02T21:35:00+02:00

Fin : 2026-10-02T20:30:00+02:00 – 2026-10-02T21:35:00+02:00

Mise en scène : SEM’en scène

Avec Marie Renversez-Playe et Sébastien Seynaeve et la complicité d’Emilie Warembourg

1h tous publics

A travers six rencontres difficilement prévisibles, TETE A TETE parle pourtant du quotidien : comment se dire ou s’écrire qu’on SEM ? comment vendre l’inconcevable ? comment se défendre face à l’adversaire, ou comment savoir réagir face aux demandes étranges-gères ? Que faire quand on SEM ses chaussures en pleine poursuite? Comment se remettre des épreuves de la vie sans avoir le SEuM?

Une adaptation des textes subtils de DUBILLARD et RIBES, offrant une succession de duos surréalistes et comiques, portés par des personnages clownesques et attachants, pour passer un moment délicieusement absurde.

Grange de la ferme Dupire- 80, rue Yves Decugis (métro Triolo) 59650-Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59491 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 09 64 12 87 32 »}, {« type »: « email », « value »: « letheatredacote@wanadoo.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.letheatredacote.net »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/theatre-d-a-cote »}]

Une adaptation des textes subtils, offrant une succession de duos surréalistes et comiques, portés par des personnages clownesques et attachants, pour passer un moment délicieusement absurde. Théâtre