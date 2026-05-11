Tours

TÉTÉ + Première Partie

146 Rue Édouard Vaillant Tours Indre-et-Loire

Tarif : 26 – 26 – EUR

26

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-11-19 20:00:00

fin : 2026-11-19 23:30:00

Date(s) :

2026-11-19

Premier inédit depuis 7 ans, Vertige du Seum marque le grand retour du chanteur Tété.

Premier inédit depuis 7 ans, Vertige du Seum marque le grand retour du chanteur Tété.

A travers cette chanson l’auteur-compositieur-interprète raconte les transformations après une rupture, le titre capte le vertige émotionnel d’une époque saturée — le bruit du silence qui hurle — quand l’intime devient universel.? Ce single inaugure un nouveau cycle artistique une œuvre libre, non formatée, qui accompagne plus qu’elle ne commente. Parce que sourire c’est espérer.

Depuis plus de vingt-cinq ans, Tété traverse les époques sans jamais s’y dissoudre. Folk, blues, pop, fables électriques ou épures acoustiques il explore sans renier. Il tourne aux États-Unis, au Japon, au Canada. Il compose pour lui et pour d’autres. 26 .

146 Rue Édouard Vaillant Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire billetterie@bateauivre.coop

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English :

The first new release in 7 years, Vertige du Seum marks the comeback of singer Tété.

L’événement TÉTÉ + Première Partie Tours a été mis à jour le 2026-05-07 par ADT 37