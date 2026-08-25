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AGENDA · Sainte-Savine

Tété Sainte-Savine

mardi 19 janvier 2027 · Sainte-Savine

Tété Sainte-Savine

Informations pratiques

Début
mardi 19 janvier 2027
Fin
mardi 19 janvier 2027
Heure de début
20:00:00
Adresse
L'Art Déco
Ville
10300 Sainte-Savine
Département
Aube
Tarif
12 12 12 Tarif de base plein tarif

Sainte-Savine

Tété

L’Art Déco Sainte-Savine Aube

Tarif : 12 – 12 – 12 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-19 20:00:00
fin : 2027-01-19

Date(s) :
2027-01-19

En 2026, l’album Une semaine sur deux marque le grand retour de Tété… Cette œuvre libre et non formatée introduit de nouvelles sonorités tout en respectant la signature du poète. Un concert sincère aux sonorités folk, blues, pop et où l’émotion compte plus que les effets.

Tété est un artiste à ne pas manquer.   .

L’Art Déco Sainte-Savine 10300 Aube Grand Est +33 3 10 72 02 79  lartdeco@ste-savine.fr

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English :

L’événement Tété Sainte-Savine a été mis à jour le 2026-08-25 par Office de Tourisme Troyes la Champagne

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