Informations pratiques

Sainte-Savine

Tété

L’Art Déco Sainte-Savine Aube

Tarif : 12 – 12 – 12 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-19 20:00:00

fin : 2027-01-19

Date(s) :

2027-01-19

En 2026, l’album Une semaine sur deux marque le grand retour de Tété… Cette œuvre libre et non formatée introduit de nouvelles sonorités tout en respectant la signature du poète. Un concert sincère aux sonorités folk, blues, pop et où l’émotion compte plus que les effets.



Tété est un artiste à ne pas manquer. .

L’Art Déco Sainte-Savine 10300 Aube Grand Est +33 3 10 72 02 79 lartdeco@ste-savine.fr

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English :

L’événement Tété Sainte-Savine a été mis à jour le 2026-08-25 par Office de Tourisme Troyes la Champagne