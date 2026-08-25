Tété Sainte-Savine
mardi 19 janvier 2027 · Sainte-Savine
Informations pratiques
Sainte-Savine
Tété
L’Art Déco Sainte-Savine Aube
Tarif : 12 – 12 – 12 Eur
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-19 20:00:00
fin : 2027-01-19
Date(s) :
2027-01-19
En 2026, l’album Une semaine sur deux marque le grand retour de Tété… Cette œuvre libre et non formatée introduit de nouvelles sonorités tout en respectant la signature du poète. Un concert sincère aux sonorités folk, blues, pop et où l’émotion compte plus que les effets.
Tété est un artiste à ne pas manquer. .
L’Art Déco Sainte-Savine 10300 Aube Grand Est +33 3 10 72 02 79 lartdeco@ste-savine.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Tété Sainte-Savine a été mis à jour le 2026-08-25 par Office de Tourisme Troyes la Champagne
À voir aussi à Sainte-Savine (Aube)
- Journée portes ouvertes au verger des Viennes des Croqueurs de Pommes Sainte-Savine 13 septembre 2026
- Amusez-vous dans le bus des sapeurs-pompiers, SDIS de l’Aube – Centre d’incendie et de secours Troyes Ouest, Sainte-Savine 19 septembre 2026
- Découvrez les engins des pompiers, SDIS de l’Aube – Centre d’incendie et de secours Troyes Ouest, Sainte-Savine 19 septembre 2026
- Venez apprendre à sauver des vies, SDIS de l’Aube – Centre d’incendie et de secours Troyes Ouest, Sainte-Savine 19 septembre 2026
- Venez en apprendre plus sur les cailloux, Maison de la Science – Hubert Curien, Sainte-Savine 19 septembre 2026