Textiles d’Afrique centrale et de l’Ouest, XVe-XIXe siècles. Production, circulation, représentation, Château de Fontainebleau – chapiteau cour ovale, Fontainebleau

Textiles d’Afrique centrale et de l’Ouest, XVe-XIXe siècles. Production, circulation, représentation Samedi 6 juin, 16h00 Château de Fontainebleau – chapiteau cour ovale Seine-et-Marne

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T16:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:30:00+02:00

Fin : 2026-06-06T16:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:30:00+02:00

Les textiles sont au cœur de l’histoire visuelle, économique et politique du continent africain. Vêtement de prestige, tour de force technique, monnaie régionale et objet de commerce international à partir du XVe siècle, cet art du visible et de l’apparat occupe une place de choix dans les échanges entre élites africaines et Européens. Parmi les premiers artefacts à intégrer les collections européennes, ces textiles sont pourtant mis à la marge de l’histoire de l’art africain, occultés par la statuaire. Cette table-ronde propose de les replacer au centre de l’analyse et de réfléchir à l’histoire de leurs usages et à la pertinence de la notion de mode en Afrique centrale et de l’Ouest.

Château de Fontainebleau – chapiteau cour ovale Place du Général de Gaulle, 77300 Fontainebleau Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France

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