TG Stan Molière 1,2,3 Poquelin Le Quartz Brest

Informations pratiques

Brest

TG Stan Molière 1,2,3 Poquelin

Le Quartz 60 Rue du Château Brest Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-04 20:00:00

fin : 2026-11-04 22:20:00

Date(s) :

2026-11-04 2026-11-05 2026-11-06

Molière comme vous ne l’avez encore jamais vu ! Marathon théâtral plein d’esprit, ce spectacle entraine le public dans une traversée réjouissante de l’œuvre du dramaturge.

Depuis plus de trente an, le collectif flamand TG Stan s’amuse à dépoussiérer les grands textes du répertoire pour les projeter dans notre présent. Cette quête prend ici la forme d’une trilogie composée de plusieurs épisodes où les acteurs piochent librement dans différentes pièces. Les extraits s’enchaînent, passant d’un univers à un autre avec une virtuosité joyeuse. On y croise notamment Le Mariage Forcé ou L’Avare, autant de coups de griffes portés aux ridicules humains et aux conventions sociales.

Joué à vive allure, Molière retrouve ici une vitalité enivrante.

Informations pratiques

A partir de 14 ans.

Durée variable selon les jours de représentation.

Réservation fortement recommandée, en ligne ou à la billetterie du Quartz. .

Le Quartz 60 Rue du Château Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 98 33 95 00

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English :

L’événement TG Stan Molière 1,2,3 Poquelin Brest a été mis à jour le 2026-08-14 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue