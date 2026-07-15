Informations pratiques

Thann

Thann et ses commerces fêtent l’été soirée années 80

Thann Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-31 18:00:00

fin : 2026-07-31 22:30:00

Date(s) :

2026-07-31

Thann s’anime cet été commerces ouverts, concerts, restauration, terrasses et soirée années 80 pour une fête rétro pleine d’énergie et de bonne humeur !

Les commerçants de Thann fêtent l’été avec concerts, terrasses, restauration, commerces ouverts en soirée, et une soirée années 80 pour revivre la musique et l’ambiance rétro. Une fête conviviale pleine d’énergie et de souvenirs ! .

Thann 68800 Haut-Rhin Grand Est +33 7 82 37 18 25 les.enseignes.du.pays.de.thann@gmail.com

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English :

Thann comes alive this summer: shops open, concerts, restaurants, terraces and an 80s party for a retro party full of energy and good spirits!

L’événement Thann et ses commerces fêtent l’été soirée années 80 Thann a été mis à jour le 2026-07-09 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay