That’s entertainment! Chansons du cinéma au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris
samedi 5 septembre 2026 · 38Riv Jazz Club · Paris
Informations pratiques
Ramona Horvath et Mélissa Lesnie nous plongent dans l’âge d’or du septième art, le temps d’un après-midi au 38Riv.
La pianiste roumaine, au jeu cinématique, ciselé et glamour, et la chanteuse australienne tout juste rentrée de séances d’enregistrement dans un studio mythique à Hollywood, revisitent les plus belles pages des comédies musicales et du Great American Songbook, de Judy Garland à Cole Porter, de ‘Singin’ in the Rain’ à ‘Somewhere Over the Rainbow’.
Un duo complice qui débarrasse ces standards de leurs paillettes pour n’en garder que l’essentiel : l’émotion, le swing, le frisson (ok, ok, il y aura quand même des paillettes). Une parenthèse élégante où la magie de Hollywood se raconte à quelques mètres de vous.
Line-up : Melissa Lesnie : voix ; Ramona Horvath : piano
Le 38Riv Jazz Club est une salle intimiste au cœur du Marais (38 rue de Rivoli, Paris 4e), dédiée au jazz et aux musiques improvisées.
Chansons du cinéma — Ramona Horvath et Mélissa Lesnie réinventent les classiques des comédies musicales avec émotion et élégance, pour un après-midi magique au 38Riv.
Le samedi 05 septembre 2026
de 17h00 à 18h00
Le samedi 05 septembre 2026
de 15h00 à 16h00
payant
Tarif en ligne : 16€ à 19€
Tarif sur place : 19€ à 22€
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-05T20:00:00+02:00
fin : 2026-09-05T21:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-05T15:00:00+02:00_2026-09-05T16:00:00+02:00;2026-09-05T17:00:00+02:00_2026-09-05T18:00:00+02:00
38Riv Jazz Club 38, rue de Rivoli 75004 Paris
https://38riv.com/concerts/thats-entertainment-chansons-du-cinema contact@38riv.com
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