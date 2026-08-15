Thaumazein • Compagnie H.M.G Théâtre de Cusset Cusset
vendredi 2 octobre 2026 · Théâtre de Cusset · Cusset
Informations pratiques
Cusset
Thaumazein • Compagnie H.M.G
Théâtre de Cusset Place Victor-Hugo Cusset Allier
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-02 20:00:00
fin : 2026-10-02 20:50:00
Date(s) :
2026-10-02
Il suffit parfois d’un déséquilibre pour qu’une rencontre devienne possible.
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Théâtre de Cusset Place Victor-Hugo Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 30 89 45 culture@ville-cusset.fr
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English :
Sometimes all it takes is a little imbalance for a connection to happen.
L’événement Thaumazein • Compagnie H.M.G Cusset a été mis à jour le 2026-08-13 par Vichy Destinations
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