THAUMAZEIN THÉÂTRE DE LA CITÉ Toulouse

Informations pratiques

Toulouse

THAUMAZEIN

THÉÂTRE DE LA CITÉ 1 Rue Pierre Baudis Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 15 – 15 – 27 EUR

15

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-13 20:00:00

fin : 2026-11-14

Date(s) :

2026-11-13 2026-11-14 2026-11-15

La certitude d’une rencontre apparaît parfois dans des circonstances hasardeuses…

Sur un objet novateur, massif et mouvant qui s’apparente à une toupie de six mètres de diamètre, deux protagonistes tissent et entrelacent leurs existences. Un monde incongru, penché et à la gravité altérée dans lequel s’ouvre un récit entre deux corps, teinté d’humour et de douceur.

Thaumazein est une pièce où le mouvement et les situations parfois acrobatiques viennent questionner la relation entre deux individus. Animé·es par le désir de faire ensemble, elle et il se confrontent à leurs maladresses, leurs incompréhensions et leurs débordements dans un environnement qui les bouscule.

Les multiples mobilités de l’objet sur lesquelles il et elles n’ont aucun contrôle sont comme autant d’obstacles malmenant leur obstination à s’allier. Chacune de leurs victoires et chacun de leurs échecs participe à dessiner les contours d’une relation à la fois forte et faillible.

Un duo plein de malice et de virtuosité, qui nous rappelle que dans un monde qui tourne trop vite, où tout peut basculer, une main tendue vers l’autre peut nous aider à tenir debout.

Pour cette nouvelle création, Jonathan Guichard et Lauren Bolze s’interrogent sur un rapport à un monde qu’il et elle préfèrent inventer et où toute ressemblance avec le nôtre serait tout à fait fortuite.

Thaumazein, θαυμάζειν en grec, c’est l’étonnement que l’on ne souhaite pas laisser sans réponse. Cette sensation ressentie face à une situation inattendue, inhabituelle et qui dépasse notre simple surprise et stimule notre curiosité. 15 .

THÉÂTRE DE LA CITÉ 1 Rue Pierre Baudis Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie

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English :

Does the certainty of a meeting sometimes arise under unexpected circumstances?

L’événement THAUMAZEIN Toulouse a été mis à jour le 2026-08-11 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE