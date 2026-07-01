The Aborrrtion Ship, Théâtre du Train Bleu, Avignon

Informations pratiques

The Aborrrtion Ship 4 – 23 juillet Théâtre du Train Bleu Vaucluse

Plein tarif : 22€ – Tarif réduit : 15€ – Tarif pro : 11€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-04T19:05:00+02:00 – 2026-07-04T20:00:00+02:00

Fin : 2026-07-23T19:05:00+02:00 – 2026-07-23T20:00:00+02:00

« Un copain un jour m’a dit toi t’es une rockstar de l’IVG. Et c’est vrai. »

Sur le ton d’un documentaire, The Aborrrtion Ship nous plonge dans le quotidien d’une gynécologue à l’hôpital : accompagnement des patientes, couloirs, collègues, pause cigarette et colère face au délitement du service public. Avec passion et humour, elle partage sa pratique, les réflexions qui l’accompagnent, et l’histoire des luttes pour l’avortement. Porté par l’énergie rock de Juliette Fribourg, le texte éclaire la réalité de l’IVG en France et les tensions qui traversent nos sociétés.

Théâtre du Train Bleu 40 rue Paul Saïn 84000 Avignon Avignon 84000 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie-theatredutrainbleu.mapado.com/event/723545-the-aborrrtion-ship »}]

Stadios – Mathilde Wind et Juliette Fribourg Avignon Normandie