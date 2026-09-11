The Abramović Method – Mutual Gaze, Centre Pompidou – Metz, Metz

Informations pratiques

The Abramović Method – Mutual Gaze 19 et 20 septembre Centre Pompidou – Metz Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Asseyez-vous sur une chaise.

Fermez les yeux et prenez quelques respirations profondes et apaisantes.

Ouvrez les yeux et concentrez votre regard sur les yeux de la personne assise en face de vous.

Soutenez ce regard mutuellement.

Restez aussi immobile que possible.

Clignez des yeux le moins possible.

Respirez aussi lentement que possible.

Restez aussi longtemps que vous le souhaitez.

Devant l’engagement suscité cette année par la présentation de Counting the Rice, puis Looking at Colors au sein du Paper Tube Studio (PTS), le Centre Pompidou-Metz présente une ultime exposition participative de Marina Abramović, avec Mutual Gaze du 9 mai au 23 novembre 2026.

Ce troisième volet invite les visiteurs à prendre le temps de se regarder mutuellement, de faire l’expérience intime d’un espace partagé et d’un lien humain véritable, où le temps prend une autre dimension. Dans un monde de distraction constante, prendre le temps de se relier à soi-même et aux autres devient un véritable défi. La Méthode Abramović est une invitation au silence et à la présence au moment présent. Cette méthode est une synthèse des recherches et de l’expérience de Marina Abramović au cours de ses cinquante-cinq années de carrière. Elle constitue une exploration de la présence, à la fois dans le temps et dans l’espace.

Centre Pompidou – Metz 1 parvis des droits de l’homme, 57000 Metz, France Metz 57000 Le Sablon Moselle Grand Est +33387153939 http://www.centrepompidou-metz.fr Situé au cœur de l’Europe, à Metz, en Lorraine, le Centre Pompidou-Metz est un espace de découverte de la création artistique sous toutes ses formes, un lieu de vie où se succèdent des événements tout au long de l’année. Il présente des expositions temporaires de niveau international, bénéficiant de prêts du Centre Pompidou – Musée national d’art moderne.

Musée placé sous la tutelle du Centre Pompidou à Paris, il bénéficie de l’appellation “musée de France”. À pied : à 2 min de la gare TGV de Metz-Ville, à 10 min du centre historique. En voiture : autoroutes A4 (Paris/Strasbourg) et A31 (Luxembourg/Lyon), sortie Metz-Centre. Parking : 700 places disponibles. En train : gare TGV de Metz-Ville. Trains directs : 1h20 depuis Paris, 40 min depuis Luxembourg-Ville. Gare Lorraine TGV (à 35 km de Metz, navettes à disposition). Trains directs : 2h depuis Lille-Europe, 4h depuis Rennes, 5h depuis Bordeaux.

Asseyez-vous sur une chaise.

© Adagp, Paris, 2026 / Photo : © Centre Pompidou-Metz / Romain Gamba / mai 2026