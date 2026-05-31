Fondée par Boram Kim, la Ambiguous Dance Company s’est imposée sur la scène internationale par son style inclassable, fusionnant avec une précision chirurgicale hip-hop, ballet classique et danse contemporaine. Avec The Belt, la compagnie propose une œuvre en deux temps qui interroge notre rapport à la transmission et au progrès. Le titre lui-même évoque le mouvement continu d’un tapis roulant (« conveyor belt »), symbole d’une énergie cinétique qui lie le passé au futur dans un flux ininterrompu.

Ce tube qui a fait sensation à Londres invite les spectateurs et spectatrices à se glisser de façon symbolique dans des « chambres » thématiques où les danseurs et danseuses redonnent vie à la mémoire des murs. On y croise aussi bien une réinterprétation iconoclaste du Boléro de Ravel qu’une performance hypnotique illustrant la philosophie de la compagnie : « tous les humains doivent communiquer par la danse ».

The Belt est une pièce chorégraphique de haute voltige. Dans une esthétique futuriste aux accents cyberpunk, le groupe fait corps pour incarner une vision de la modernité où la physicalité extrême défie les limites de l’endurance. Entre clins d’œil à l’histoire de la danse et rythmes techno pulsés, The Belt célèbre la vitalité de la scène coréenne actuelle.

Amélie Blaustein-Niddam

Durée : 1h

Catégorie :

Danse

Dès 10 ans, Jeune Public, Pass Famille

De la révolution industrielle à la fureur des raves contemporaines, Ambiguous Dance Company promet de transformer tout Chaillot en une machine à explorer le temps. Avec The Belt, le chorégraphe Boram Kim orchestre une traversée immersive où l’énergie brute de la Corée du Sud rencontre l’histoire du Théâtre national de la Danse.

Du mercredi 31 mars 2027 au samedi 03 avril 2027 :

samedi

de 18h00 à 19h00

jeudi

de 19h00 à 20h00

mercredi, vendredi

de 20h00 à 21h00

payant

De 17 à 35 euros.

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 10 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2027-03-31T23:00:00+02:00

fin : 2027-04-03T22:00:00+02:00

Date(s) : 2027-03-31T20:00:00+02:00_2027-03-31T21:00:00+02:00;2027-04-01T19:00:00+02:00_2027-04-01T20:00:00+02:00;2027-04-02T20:00:00+02:00_2027-04-02T21:00:00+02:00;2027-04-03T18:00:00+02:00_2027-04-03T19:00:00+02:00

La Villette 211, avenue Jean Jaurès 75019 Paris

https://theatre-chaillot.fr/fr/programmation/2026-2027/belt-ambiguous-dance-company +33153653000 https://www.facebook.com/theatre.chaillot https://www.facebook.com/theatre.chaillot



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