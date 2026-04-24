THE BOO RADLEYS + GUEST – 29 OCTOBRE – DEUS EX MACHINA, Deus Ex Machina, Bordeaux

THE BOO RADLEYS + GUEST – 29 OCTOBRE – DEUS EX MACHINA Jeudi 29 octobre, 20h00 Deus Ex Machina Gironde

17€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-29T20:00:00+01:00 – 2026-10-29T23:59:00+01:00

Fin : 2026-10-29T20:00:00+01:00 – 2026-10-29T23:59:00+01:00

THE BOO RADLEYS (Britpop, Shoegaze – UK) + GUEST

• DJ TEAM BORDEAUX ROCK

• JEUDI 29 OCTOBRE

• DEUS EX MACHINA – The Hangar Of Tenacity : Quai des Chartrons – Bdx

• À partir de 20h00

• EARLY BIRDS (50 tickets) : 15€ / NORMAL : 17€ / SUR PLACE : 20€ :

• Une coproduction : Bordeaux Rock / DEUS

________________________________________________________

THE BOO RADLEYS (Britpop, Shoegaze – UK)

De pionniers influents du shoegaze à la conquête du haut des charts européens durant l’ère britpop, avant de connaître une période de réunion triomphale, The Boo Radleys ont suivi un parcours peu conventionnel dans lequel l’expérimentation sonore incessante a toujours été leur marque de fabrique. Au fil des années, ils ont marqué toute une génération avec des titres devenus emblématiques comme “Wake Up Boo!”, “Lazarus” ou encore “Find the Answer Within”, qui ont contribué à asseoir leur place dans l’histoire de la pop britannique.

Aujourd’hui, les trois membres originaux — Simon « Sice » Rowbottom (chant, guitare, claviers), Tim Brown (basse, guitare, claviers, chant) et Rob Cieka (batterie, chant) — prouvent que leur inspiration, nourrie depuis des décennies, est plus forte que jamais en annonçant la sortie de leur nouvel album In Spite of Everything, le 1er mai 2026.

Ils seront en concert à Bordeaux au Deus Ex Machina le jeudi 29 octobre 2026.

+ GUEST

+ DJ SET TEAM BORDEAUX ROCK

________________________________________________________

• Bar et restauration sur place.

• Toute l’équipe vous invite à adopter une attitude bienveillante et respectueuse envers tout.e.s. Aucun acte discriminant ne sera toléré pendant cette soirée.

Deus Ex Machina The Hangar of Tenacity bordeaux Bordeaux 33300 Chartrons Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://shotgun.live/fr/events/the-boo-radleys-29-octobre-bordeaux?fbclid=IwY2xjawQuRaJleHRuA2FlbQIxMABicmlkETFyeXphaFV5U2dsWlhuNmtZc3J0YwZhcHBfaWQQMjIyMDM5MTc4ODIwMDg5MgABHrWGbeUi0L_QV6J2XEJuE1a4NoEXiqTNlX7iWMFUhjmRPr5TCYXISvbjUqgN_aem_xbMkfYLeYnhBFjRQUnzgMg »}]

30 ans après un prodigieux concert au Krakatoa en compagnie de Suede, les pionniers du shoegaze et de la britpop : The Boo Radleys sont de retour à Bordeaux.