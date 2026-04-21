The bootleg Beatles Le Cepac Silo Marseille 2e Arrondissement

Marseille 2e Arrondissement

The bootleg Beatles

Jeudi 24 septembre 2026 à partir de 20h. Le Cepac Silo 35 Quai du Lazaret Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 43.9 – 43.9 – 65.7 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-24 20:00:00

fin : 2026-09-24

Date(s) :

2026-09-24

Ce ne sont pas les Beatles… mais vous n’en croirez tout simplement pas vos oreilles !

Véritable triomphe avec leur dernier concert célébrant les chansons des cinq films emblématiques des Beatles, The Bootleg Beatles, le plus ancien tribute band reconnus des Quatre Garçons dans le vent, reviennent cette année en se focalisant sur un autre Famous Five .





Cette fois, les cinq albums les plus vendus des Beatles seront mis à l’honneur Rubber Soul, influencé par Dylan ; Revolver, expérimental ; Sgt. Pepper, annonciateur du Summer of Love et du psychédélisme ; le White Album , avec son glorieux mélange éclectique de styles ; et enfin leur grand final, le musicalement sophistiqué Abbey Road.





Chaque album est aussi révolutionnaire que le précédent, chacun est d’une diversité unique, et tous prennent désormais vie sur scène lors d’un concert très spécial interprété par The Bootleg Beatles et leur orchestre. .

Le Cepac Silo 35 Quai du Lazaret Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

They’re not The Beatles? but you simply won’t believe your ears!

L’événement The bootleg Beatles Marseille 2e Arrondissement a été mis à jour le 2026-04-21 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille