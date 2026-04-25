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The breakfast club (but at night ) Cinéma Max Linder Panorama Paris

The breakfast club (but at night ) Cinéma Max Linder Panorama Paris

The breakfast club (but at night ) Cinéma Max Linder Panorama Paris mardi 19 mai 2026.

Lieu : Cinéma Max Linder Panorama

Adresse : 24 boulevard poissonnière

Ville : 75009 Paris

Département : Paris

Début : mardi 19 mai 2026

Fin : mercredi 20 mai 2026

Tarif : <p>Tarif unique 6€</p><p>Cartes illimitées acceptées.</p>

Pour cette nouvelle séance du Breakfast club (but at night) les étudiantes programmatrices vous donnent rendez-vous au Max Linder Panorama le mardi 19 mai à 20h00 pour une séance du film oscarisé Moonlight, réalisé par Barry Jenkins.

Synospsis : Après avoir grandi dans un quartier difficile de Miami,
Chiron, un jeune homme tente de trouver sa place dans le
monde. Moonlight évoque son parcours, de l’enfance à l’âge adulte.

Nouvelle séance du cinéclub étudiant des Cinémas Indépendants Parisiens au Max Linder Panorama
Le mardi 19 mai 2026
de 20h00 à 23h00
payant

Tarif unique 6€

Cartes illimitées acceptées.

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-19T23:00:00+02:00
fin : 2026-05-20T02:00:00+02:00
Date(s) : 2026-05-19T20:00:00+02:00_2026-05-19T23:00:00+02:00

Cinéma Max Linder Panorama 24 boulevard poissonnière  75009 Paris


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