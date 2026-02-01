The Buttshakers XXL + 1ère partie Café Charbon Nevers Nevers

Nevers

The Buttshakers XXL + 1ère partie

Café Charbon Nevers 10 Rue Mademoiselle Bourgeois Nevers Nièvre

Tarif : 18 – 18 – 18 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-16 20:00:00

fin : 2026-10-16 23:00:00

Date(s) :

2026-10-16

11 musicien.ne.s, 3 dates exceptionnelles ! The Buttshakers en formation XXL ultra exclusive !

4 ans après leur explosive venue au Café Charbon, The Buttshakers reviennent faire briller leur faisceau de lumière unique à cheval entre la Soul et le blues !

Avec leur 3ème album Lessons In Love, les Buttshakers convoquent une nouvelle fois leurs racines musicales profondément immergées dans la terre fertile de la musique afro-américaine. Il est des terrains où il est rare d’y croiser les groupes français, c’est là où ils ont choisi d’évoluer, au fil d’un groove empreint de blues et de soul des 60’s et des 70’s. Une esthétique où s’exposent tantôt une guitare acoustique, un riff de clavinet et un saxophone possédé, tantôt une guitare électrique, des cuivres et un orgue.

Les émotions, elles, continuent de s’inscrire au fil des rugissements de Ciara Thompson, une voix envoûtante qui couronne de mystères des hymnes qui font parfois penser à la nervosité des villes du sud des États-Unis, le mal famé des juke-joints, aux corps contrôlés par la rythmique irrépressible de mélodies dopées au philtre vaudou.

BON PLAN élèves d’une école de musique affiliée à RESO Nièvre ? Profitez d’une place à tarif réduit ! .

Café Charbon Nevers 10 Rue Mademoiselle Bourgeois Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 79 20 00 25 contact@cafe-charbon-nevers.com

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English : The Buttshakers XXL + 1ère partie

L’événement The Buttshakers XXL + 1ère partie Nevers a été mis à jour le 2026-06-23 par OT Cap Grand Nevers