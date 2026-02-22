The Cube LA MONGIE Bagnères-de-Bigorre

The Cube

LA MONGIE Domaine skiable du Grand Tourmalet Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées

Début : 2026-03-21

fin : 2026-03-22

Date(s) :

2026-03-21

Les 21 et 22 mars 2026, le Grand Tourmalet accueille The Cube Pyrénées, 4ᵉ manche du Trophée ESF/FFS. Les meilleurs skieurs U18 à Master s’affrontent sur un tracé exigeant. Deux jours de compétition intense, ouverts au public, au cœur de la station.

English :

On March 21 and 22, 2026, the Grand Tourmalet hosts The Cube Pyrénées, round 4 of the ESF/FFS Trophy. The best skiers from U18 to Master compete on a demanding course. Two days of intense competition, open to the public, in the heart of the resort.

