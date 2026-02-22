The Cube LA MONGIE Bagnères-de-Bigorre
LA MONGIE Domaine skiable du Grand Tourmalet Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées
Les 21 et 22 mars 2026, le Grand Tourmalet accueille The Cube Pyrénées, 4ᵉ manche du Trophée ESF/FFS. Les meilleurs skieurs U18 à Master s’affrontent sur un tracé exigeant. Deux jours de compétition intense, ouverts au public, au cœur de la station.
LA MONGIE Domaine skiable du Grand Tourmalet Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie
English :
On March 21 and 22, 2026, the Grand Tourmalet hosts The Cube Pyrénées, round 4 of the ESF/FFS Trophy. The best skiers from U18 to Master compete on a demanding course. Two days of intense competition, open to the public, in the heart of the resort.
