Saint-Dié-des-Vosges

Thé dansant d’automne

27 Place de l’Europe Saint-Dié-des-Vosges Vosges

Tarif : – – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-11-08 14:30:00

fin : 2026-11-08 18:30:00

Date(s) :

2026-11-08

Thé dansant d’automne animé par Free’son et organisé par l’association Farandole.Tout public

10 .

27 Place de l’Europe Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est +33 7 66 49 09 83 farandole88100@gmail.com

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English :

Autumn tea dance hosted by Free’son and organized by the Farandole association.

L’événement Thé dansant d’automne Saint-Dié-des-Vosges a été mis à jour le 2026-06-02 par OT SAINT DIE DES VOSGES