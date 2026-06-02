Thé dansant d’automne Saint-Dié-des-Vosges
Thé dansant d’automne Saint-Dié-des-Vosges dimanche 8 novembre 2026.
Saint-Dié-des-Vosges
Thé dansant d’automne
27 Place de l’Europe Saint-Dié-des-Vosges Vosges
Tarif : – – EUR
10
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-11-08 14:30:00
fin : 2026-11-08 18:30:00
Date(s) :
2026-11-08
Thé dansant d’automne animé par Free’son et organisé par l’association Farandole.Tout public
10 .
27 Place de l’Europe Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est +33 7 66 49 09 83 farandole88100@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Autumn tea dance hosted by Free’son and organized by the Farandole association.
L’événement Thé dansant d’automne Saint-Dié-des-Vosges a été mis à jour le 2026-06-02 par OT SAINT DIE DES VOSGES
À voir aussi à Saint-Dié-des-Vosges (Vosges)
- Cyclo’folies Saint-Dié-des-Vosges 5 juin 2026
- Conférence Tracer, vivre et lire la frontière Lycée Jules-Ferry Saint-Dié-des-Vosges 5 juin 2026
- Trail La Poursuite au Darou Saint-Dié-des-Vosges 6 juin 2026
- Le Grand Secret de Saint Roch Saint-Dié-des-Vosges 6 juin 2026
- Visite chapelle Déodat, Saint-Dié-des-Vosges, Saint-Dié-des-Vosges 13 juin 2026