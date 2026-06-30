THÉ DANSANT DE LA CROIX ROUGE Salle des fêtes La Canourgue
dimanche 8 novembre 2026 · Salle des fêtes · La Canourgue
Informations pratiques
La Canourgue
THÉ DANSANT DE LA CROIX ROUGE
Salle des fêtes Place du pré commun La Canourgue Lozère
Tarif : 10 – 10 – EUR
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-08
fin : 2026-11-08
Date(s) :
2026-11-08
Rendez-vous à partir de 14h30 jusqu’à 19h à la salle des fêtes pour le thé dansant de la Croix rouge animé par Le Duo musette et variété française de Florian Sicard et Jean François Mézy.
Boissons et gâteaux en vente sur place !
Entrée 10€
Rendez-vous à partir de 14h30 jusqu’à 19h à la salle des fêtes pour le thé dansant de la Croix rouge animé par Le Duo musette et variété française de Florian Sicard et Jean François Mézy.
Boissons et gâteaux en vente sur place !
Entrée 10€ .
Salle des fêtes Place du pré commun La Canourgue 48500 Lozère Occitanie +33 4 66 32 83 67 ul.lacanourgue@croix-rouge.fr
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English :
Join us %E0 starting at 2:30 p.m. until %7:00 p.m. %E0 in the community hall for the Red Cross dance party featuring Le Duo, a musette and French variety music duo led by Florian Sicard and Jean-François Mézy.
Drinks and cakes will be available for purchase on site!
Admission: 10?
L’événement THÉ DANSANT DE LA CROIX ROUGE La Canourgue a été mis à jour le 2026-06-30 par 48-OT de l’Aubrac aux Gorges du Tarn
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