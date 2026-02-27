Thé dansant Denis Salesse et son orchestre Salle polyvalente Ussel
Thé dansant Denis Salesse et son orchestre Salle polyvalente Ussel dimanche 15 novembre 2026.
Thé dansant Denis Salesse et son orchestre
Salle polyvalente 3 Rue du stade Ussel Corrèze
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-15
fin : 2026-11-15
Date(s) :
2026-11-15
Les compagnons de la Joie au Village vous invite au thé dansant avec Denis Salesse et son orchestre.
Buvette et pâtisseries sur place
Réservation possible
Entrée 12€ dont 1€ qui sera reversé au profit du Téléthon .
Salle polyvalente 3 Rue du stade Ussel 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 56 72 05 compagnons-ussel@sfr.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Thé dansant Denis Salesse et son orchestre
L’événement Thé dansant Denis Salesse et son orchestre Ussel a été mis à jour le 2026-02-24 par Office de Tourisme de Haute Corrèze