Thé dansant Denis Salesse et son orchestre Salle polyvalente Ussel

Les compagnons de la Joie au Village vous invite au thé dansant avec Denis Salesse et son orchestre.

Buvette et pâtisseries sur place

Réservation possible

Entrée 12€ dont 1€ qui sera reversé au profit du Téléthon .

Salle polyvalente 3 Rue du stade Ussel 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 56 72 05 compagnons-ussel@sfr.fr

