Thé dansant Denis Salesse et son orchestre Salle polyvalente Ussel dimanche 15 novembre 2026.

Salle polyvalente 3 Rue du stade Ussel Corrèze

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2026-11-15
fin : 2026-11-15

2026-11-15

Les compagnons de la Joie au Village vous invite au thé dansant avec Denis Salesse et son orchestre.

Buvette et pâtisseries sur place
Réservation possible
Entrée 12€ dont 1€ qui sera reversé au profit du Téléthon   .

Salle polyvalente 3 Rue du stade Ussel 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 56 72 05  compagnons-ussel@sfr.fr

