Informations pratiques

Saint-Amand-Montrond

Thé dansant du 1er R.I.

240 Rue des Orpailleurs Saint-Amand-Montrond Cher

Tarif : 12 – 12 – EUR

12

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-25 14:30:00

fin : 2026-10-25

Date(s) :

2026-10-25

Organisé par l’Association du 1er R.I.

Animé par Sandrine Tarayre et Fabien Veyriras 12 .

240 Rue des Orpailleurs Saint-Amand-Montrond 18200 Cher Centre-Val de Loire +33 6 43 65 65 40

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English :

Organized by the Association du 1er R.I.

L’événement Thé dansant du 1er R.I. Saint-Amand-Montrond a été mis à jour le 2026-08-24 par OT TOURISME-COEUR DE FRANCE