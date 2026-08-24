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Thé dansant du 1er R.I. Saint-Amand-Montrond

dimanche 25 octobre 2026 · Saint-Amand-Montrond

Thé dansant du 1er R.I. Saint-Amand-Montrond

Informations pratiques

Début
dimanche 25 octobre 2026
Fin
dimanche 25 octobre 2026
Heure de début
14:30:00
Adresse
240 Rue des Orpailleurs
Ville
18200 Saint-Amand-Montrond
Département
Cher
Tarif
12 12 12 Tarif de base plein tarif

Saint-Amand-Montrond

Thé dansant du 1er R.I.

240 Rue des Orpailleurs Saint-Amand-Montrond Cher

Tarif : 12 – 12 – EUR
12
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-25 14:30:00
fin : 2026-10-25

Date(s) :
2026-10-25

Organisé par l’Association du 1er R.I.
Animé par Sandrine Tarayre et Fabien Veyriras 12  .

240 Rue des Orpailleurs Saint-Amand-Montrond 18200 Cher Centre-Val de Loire +33 6 43 65 65 40 

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English :

Organized by the Association du 1er R.I.

L’événement Thé dansant du 1er R.I. Saint-Amand-Montrond a été mis à jour le 2026-08-24 par OT TOURISME-COEUR DE FRANCE

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