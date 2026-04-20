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THÉ DANSANT Salle des fêtes Mont Lozère et Goulet

THÉ DANSANT Salle des fêtes Mont Lozère et Goulet

THÉ DANSANT Salle des fêtes Mont Lozère et Goulet dimanche 4 octobre 2026.

Lieu : Salle des fêtes

Adresse : Le Bleymard

Ville : 48190 Mont Lozère et Goulet

Département : Lozère

Début : dimanche 4 octobre 2026

Fin : dimanche 4 octobre 2026

Tarif : Demi-journée

Mont Lozère et Goulet

THÉ DANSANT

Salle des fêtes Le Bleymard Mont Lozère et Goulet Lozère

Tarif : – – EUR

Demi-journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04
fin : 2026-10-04

Date(s) :
2026-10-04

Le foyer rural du Bleymard organise un thé dansant dimanche 4 octobre à la salle des fêtes du Bleymard. Venez valser, swinguer et partager un moment de pure convivialité
Le foyer rural du Bleymard organise un thé dansant dimanche 4 octobre à la salle des fêtes du Bleymard. Venez valser, swinguer et partager un moment de pure convivialité   .

Salle des fêtes Le Bleymard Mont Lozère et Goulet 48190 Lozère Occitanie +33 6 64 26 10 48  foyerruraldubleymard@gmail.com

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English :

The Foyer Rural in Le Bleymard is organizing a tea dance on Sunday October 4 at the Salle des Fêtes in Le Bleymard. Come and waltz, swing and share a moment of pure conviviality

L’événement THÉ DANSANT Mont Lozère et Goulet a été mis à jour le 2026-04-17 par 48-OT Mont Lozere

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