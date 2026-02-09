Thé dansant Montregard
Thé dansant Montregard dimanche 11 octobre 2026.
Thé dansant
salle multi activité Montregard Haute-Loire
A partir de 14h à la salle multi-activités organisé par le club des 4 Saisons. Venez nombreux, l’accueil est chaleureux et l’ambiance est assurée !!!
salle multi activité Montregard 43290 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 95 73 tourisme@hautpaysduvelay.fr
From 2pm at the multi-activity hall, organized by the 4 Seasons club. Come one, come all, the welcome is warm and the atmosphere is guaranteed!!!
