Informations pratiques

Saint-Dié-des-Vosges

Thé dansant Octobre Rose

27 Place de l’Europe Saint-Dié-des-Vosges Vosges

Tarif : – – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-10-11 14:30:00

fin : 2026-10-11 18:30:00

Date(s) :

2026-10-11

Thé dansant organisé par l’association Farandole à l’occasion d’Octobre Rose. Organisé par Nostalgia.Tout public

10 .

27 Place de l’Europe Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est +33 7 66 49 09 83 farandole88100@gmail.com

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English :

Thé dansant organized by the Farandole association for Pink October. Organized by Nostalgia.

L’événement Thé dansant Octobre Rose Saint-Dié-des-Vosges a été mis à jour le 2026-06-02 par OT INTERCOMMUNAL DE SAINT DIE DES VOSGES