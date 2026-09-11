Thé dansant allée Anna de Noailles Pau

Informations pratiques

Pau

Thé dansant

allée Anna de Noailles Palais Beaumont Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-08 14:30:00

fin : 2026-11-08 19:00:00

Date(s) :

2026-11-08

Dans le cadre de la deuxième phase du plan anti-solitude, la Ville de Pau propose un thé dansant le dimanche après-midi, une fois par mois au Palais Beaumont, de 14h30 à 19h.

12 juillet Orchestre Pierre Laurens .

allée Anna de Noailles Palais Beaumont Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 82 24 98

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English : Thé dansant

L’événement Thé dansant Pau a été mis à jour le 2026-08-24 par OT Pau