Thé dansant allée Anna de Noailles Pau
dimanche 20 décembre 2026 · allée Anna de Noailles · Pau
Informations pratiques
Pau
Thé dansant
allée Anna de Noailles Palais Beaumont Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-20 14:30:00
fin : 2026-12-20 19:00:00
Date(s) :
2026-12-20
Dans le cadre de la deuxième phase du plan anti-solitude, la Ville de Pau propose un thé dansant le dimanche après-midi, une fois par mois au Palais Beaumont, de 14h30 à 19h.
12 juillet Orchestre Pierre Laurens .
allée Anna de Noailles Palais Beaumont Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 82 24 98
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Thé dansant
L’événement Thé dansant Pau a été mis à jour le 2026-08-24 par OT Pau
À voir aussi à Pau (Pyrénées-Atlantiques)
- Foire de Pau Parc des expositions Pau 11 septembre 2026
- Foire de Pau: Food festival Parc des expositions Pau 11 septembre 2026
- Foire de Pau: Septemberfest Parc des expositions Pau 11 septembre 2026
- Foire de Pau: Habitat, Services, Shopping et Loisirs Parc des expositions Pau 11 septembre 2026
- Foire de Pau: Toy Party Parc des expositions Pau 11 septembre 2026