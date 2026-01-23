The Dire Straits Experience le lundi 7 décembre à Paris ! Zénith Paris La Villette Paris

Trente ans après la dissolution du groupe Dire Straits,

leurs chansons intemporelles n’ont jamais cessé de séduire autant les

générations. Aujourd’hui, The Dire Straits Experience, fait revivre cette

musique emblématique avec une intensité intacte.

Mené par Chris White, membre originel de Dire Straits, et

accompagné par six musiciens de renommée internationale dont l’incroyable

guitariste et chanteur Terence Reis dont la tessiture vocale et riffs de

guitare sont dignes de ceux de Mark Knopfler selon Chris White, The Dire

Straits Experience propose un concert live d’exception, interprétant les plus

grands titres de ce répertoire comme « Sultans of Swing », « Money for Nothing

», « Private Investigations » et bien d’autres encore.

Reconnu à travers le monde comme l’hommage le plus fidèle à

Dire Straits, The Dire Straits Experience restitue l’esprit et la puissance de

ce groupe mythique avec une authenticité saisissante.

Le groupe Electric Pyramid sera également l’invité

exceptionnel de cette tournée en 2026.

The Dire Straits Experience revient en France en décembre 2026 à l’occasion de leur tournée « The Long Highway Tour « !

Le lundi 07 décembre 2026

de 20h00 à 22h00

payant

à partir de 52€

Public enfants, jeunes et adultes.

Zénith Paris La Villette 211 Avenue Jean Jaurès 75019 Paris



