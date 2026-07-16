Informations pratiques

Nasbinals

THE EUROSUITE

Nasbinals Lozère

Tarif : 55 – 55 – 65 EUR

Abonnement

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

The Eurosuite est un groupe basé à Londres, composé de visages déjà connus de la scène Post Hardcore / Noise.

Nous voici embarqué dans une virée No Wave, Synth-Punk Noise du plus bel effet.

Avec des membres de Usa Nails, Silent Front, Nitkowski ou Dead Arms il ne pouvait pas en être autrement !

Dans le cadre du Festival Mordorfest 2026 https://mordorfest.fr/

The Eurosuite est un groupe basé à Londres, composé de visages déjà connus de la scène Post Hardcore / Noise.

Nous voici embarqué dans une virée No Wave, Synth-Punk Noise du plus bel effet.

Avec des membres de Usa Nails, Silent Front, Nitkowski ou Dead Arms il ne pouvait pas en être autrement !

Imaginez donc une rencontre entre Arab on Radar, Future of the Left et Suicide, un résultat agréablement fou et complétement dingo.

Pour écouter https://theeurosuite.bandcamp.com/

Dans le cadre du Festival Mordorfest 2026

Site internet https://mordorfest.fr/

Facebook https://www.facebook.com/mordorfest

Insta https://www.instagram.com/mordor.fest.france/ .

Nasbinals 48260 Lozère Occitanie contact@mordorfest.fr

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English :

The Eurosuite is a London-based band made up of familiar faces from the post-hardcore/noise scene.

Here we are embarking on a No Wave, Synth-Punk Noise journey that’s nothing short of spectacular.

With members from Usa Nails, Silent Front, Nitkowski, and Dead Arms, it couldn’t be any other way!

As part of the Mordorfest 2026 Festival: https://mordorfest.fr/

L’événement THE EUROSUITE Nasbinals a été mis à jour le 2026-07-16 par 48-CDT48