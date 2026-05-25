The Getdown Philharmonie de Paris Paris

Soit deux musiciens qui ont fait leur chemin sur la scène jazz ces quinze dernières années mais n’avaient jamais joué ensemble, jusqu’à une cérémonie où Laurent Coulondre et Arnaud Dolmen sont invités à collaborer autour d’un morceau. La mèche est allumée et brûle de plus belle sur un disque incandescent puis sur d’autres scènes, où The Getdown se réinvente en collectif à géométrie variable en plaçant la musique caribéenne, des Antilles françaises et de Cuba au centre du projet. C’est avec un septet à l’énergie débordante que The Getdown se produira sur la scène de Jazz à la Villette. Il réunit Rolando Luna, l’un des pianistes cubains les plus brillants de sa génération et Mario Canonge, figure exceptionnelle du piano antillais. Autour de l’orgue, des claviers et de la batterie, viennent se joindre les talentueux saxophoniste Ferdi et trompettiste Yasek Manzano ainsi que la prometteuse flûtiste et chanteuse Mélodie Spartacus. Avec le plaisir comme seule boussole, chacun évite de rester sagement à sa place : les claviers assurent l’essentiel de la verve mélodique mais ont un sacré sens du rythme – marqués par l’héritage de Michel Petrucciani – quand la batterie joue sur la fluidité du tempo pour approcher la mélodie au plus près de ses courbes.

1ère partie : aja monet

Réuni autour de Laurent Coulondre à l’orgue et Arnaud Dolmen à la batterie, le septet The Getdown déroule le tapis rouge au groove et aux mélodies agiles.

Le dimanche 30 août 2026

de 16h00 à 20h00

payant Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-08-30T19:00:00+02:00

fin : 2026-08-30T23:00:00+02:00

Date(s) : 2026-08-30T16:00:00+02:00_2026-08-30T20:00:00+02:00

Philharmonie de Paris 221 Av. Jean Jaurès 75019 Paris

Métro -> 5 : Porte de Pantin (Paris) (29m)

Bus -> 75151 : Porte de Pantin (Paris) (29m)

Vélib -> Cité de la Musique (83.81m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://jazzalavillette.com/fr/plateau/30051/16121-the-getdown



Afficher la carte du lieu Philharmonie de Paris et trouvez le meilleur itinéraire

