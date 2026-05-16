The Gros Dramaaa Magmaa Food Hall Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-07 12:00 – 23:00

Gratuit : oui Tout public

The Gros Marché x House of Drama x MAGMAAPendant deux jours, The Gros Marché débarque à Nantes pour transformer MAGMAA en immense terrain de jeu créatif, queer et festif ????Au programme : un marché de créateurices indépendant·es, des artistes émergent·es, du vintage, des performances drag, des DJ sets, des expos, des illustrations, de la mode, de la déco, des bijoux, du tattoo et plein d’autres pépites sélectionnées avec amour.Pensé comme un événement hybride entre marché créatif, fête et programmation culturelle, The Gros Dramaa mélange les univers et les publics dans une ambiance inclusive, bienveillante et engagée ?Ici, on vient autant pour découvrir des artistes et créateurices que pour danser, chiner, rencontrer du monde ou simplement passer un bon week-end dans l’un des lieux culturels les plus cool de Nantes.???? DJ sets tout le week-end???? Programmation drag avec House of Drama???? + de 20 créateurices et artistes indépendant·es???? Illustration, mode, accessoires, vintage, céramique, déco, art contemporain, éditions limitées et pièces uniques???? Ambiance festive et scénographie immersive???? Food, bar et espace de vie sur placeAvec The Gros Dramaa, l’idée est simple : proposer un vrai moment de découverte et de fête, où la scène créative locale rencontre des artistes venu·es d’ailleurs, dans un format accessible, vivant et profondément humain ????Que vous soyez amateurices de mode indépendante, collectionneur·euses de prints, fans de drag, chineur·euses de vintage ou simplement curieux·ses de découvrir une autre scène culturelle, vous êtes les bienvenu·es ????? MAGMAA — Nantes???? 6 & 7 juin 2026????? Entrée libre???? Dog friendly? Accessible PMR

Magmaa Food Hall Île de Nantes Nantes 44200



Afficher la carte du lieu Magmaa Food Hall et trouvez le meilleur itinéraire

