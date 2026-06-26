The Homesick • group-ensemble SUPERSONIC Paris

THE HOMESICK (22h00)

(Indie electronic pop – Siluh – Groningen, NDL)

Après plusieurs détours insolites, les voilà enfin : The Homesick sont devenus les rois de leur propre royaume musical. Le trio néerlandais ne fait plus partie du mouvement jeune, mais sa quête de sons inédits reste insatiable. Sur leur quatrième album à paraître, *What’s up with all these Shangri-La’s?*, qui sortira chez Siluh Records, Jaap van der Velde, Elias Elgersma et Erik Woudwijk ont forgé, en l’espace de dix titres, leur propre version de la musique de club, à la fois très inventive et d’un plaisir sans fin.

Rejetant tout dogmatisme tout en restant d’un romantisme insatiable, la carrière de The Homesick avant la pandémie se caractérisait principalement par la concentration d’innombrables éclairs d’inspiration dans leurs hymnes espiègles. Leur premier album, *Youth Hunt*, et *The Big Exercise*, l’album qui leur a permis de percer chez Sub Pop et d’inspiration plus baroque, incarnaient la soif de découverte de Van der Velde, Elgersma et Woudwijk, explorant à la fois les grands éléments de la pop et un expérimentalisme libre et débridé. Au cours de cette phase de formation, le jeu de batterie hyperprécis de Woudwijk a été une force pivot de ce pendule en perpétuel balancement, qui a à son tour donné à leur musique ses traits anguleux.

La réputation de non-conformistes de The Homesick reste intacte avec la marche synth-pop exaltante de « Horse Alone ». Le morceau ne répond pas à la question posée par l’album : qu’en est-il de notre obsession pour le paradis sur terre ? Compte tenu de la trajectoire suivie jusqu’à présent par The Homesick, c’est une réflexion qui s’évanouit facilement. Jetez le mode d’emploi, et peu importe le soleil ou la lune… car il y a un horizon devant nous, et la prochaine constellation nous attend.

Les 3 influences : Yellow Magic Orchestra, Animal Collective, The Mauskovic Dance Band

https://thehomesick.bandcamp.com

https://music.youtube.com/channel/UCRpMpJ3GwArXVN5mAqmAhFw

GROUP-ENSEMBLE (21h00)

(Indie electronic – Bruxelles, BEL)

Ce collectif franco-néerlandais basé à Bruxelles, baptisé « Group Ensemble », mêle sons électroniques et bandes magnétiques pour créer des compositions rythmées. Il en résulte un mélange éclectique de dub, de musique expérimentale, de breakbeat et bien plus encore…

https://group-ensemble.bandcamp.com/

La suite de la programmation arrive très vite !

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Lundi 19 Octobre 2026

Entrée gratuite

• Ouverture des portes à 19h00

• Happy Hour de 19h à 20h

• Si vous êtes témoin ou victime d’une agression, vous pouvez alerter le personnel du bar ou si vous préférez, vous pouvez nous écrire à cette adresse: communication@supersonic-paris.fr

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SUPERSONIC

9 rue Biscornet, 75012 Paris

Métro Bastille (sortie rue de lyon)

Cette soirée plaira aux fans de… Talking Heads, Kraftwerk & Animal Collective

Le lundi 19 octobre 2026

de 19h00 à 23h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-10-19T22:00:00+02:00

fin : 2026-10-20T02:00:00+02:00

Date(s) : 2026-10-19T19:00:00+02:00_2026-10-19T23:00:00+02:00

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris

Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)

Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)

Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)

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