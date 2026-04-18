The Hypnotiks – Memphis Soul Stew Le Son de la Terre PARIS 05

Pour leur retour au Son de la Terre, The Hypnotiks présentent Memphis Soul Stew, un hommage à la ville emblématique de la soul. Berceau de labels mythiques comme Stax et Hi Records, Memphis s’impose comme un carrefour musical entre La Nouvelle-Orléans et Chicago.

Pour cette soirée, le groupe de 7 musiciens invite Kissia San et Gabe Zinq à revisiter les grands noms de Memphis : Isaac Hayes, Ann Peebles, Al Green, O.V. Wright et Otis Redding.

James Startt – guitare

Valentin Couineau trombone

Paul de Rémusat – sax

Gérard Berruet – basse

Xavier Desjours – percussions

Jean-Marie Honnet– claviers

Noé Benita – batterie

Pour leur retour au Son de la Terre, The Hypnotiks vous propose Memphis Soul Stew un clin d’oeil incontournable à cette ville historique de la soul musique.

Le samedi 18 avril 2026

de 20h00 à 22h00

payant Billetterie : 25 EUR Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-18T23:00:00+02:00

fin : 2026-04-19T01:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-18T20:00:00+02:00_2026-04-18T22:00:00+02:00

Le Son de la Terre 2 Port de Montebello 75005 Musique live et bistronomie inspirées du monde !PARIS 05



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