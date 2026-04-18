The Hypnotiks – Memphis Soul Stew Le Son de la Terre PARIS 05
The Hypnotiks – Memphis Soul Stew Le Son de la Terre PARIS 05 samedi 18 avril 2026.
Pour leur retour au Son de la Terre, The Hypnotiks présentent Memphis Soul Stew, un hommage à la ville emblématique de la soul. Berceau de labels mythiques comme Stax et Hi Records, Memphis s’impose comme un carrefour musical entre La Nouvelle-Orléans et Chicago.
Pour cette soirée, le groupe de 7 musiciens invite Kissia San et Gabe Zinq à revisiter les grands noms de Memphis : Isaac Hayes, Ann Peebles, Al Green, O.V. Wright et Otis Redding.
James Startt – guitare
Valentin Couineau trombone
Paul de Rémusat – sax
Gérard Berruet – basse
Xavier Desjours – percussions
Jean-Marie Honnet– claviers
Noé Benita – batterie
Pour leur retour au Son de la Terre, The Hypnotiks vous propose Memphis Soul Stew un clin d’oeil incontournable à cette ville historique de la soul musique.
Le samedi 18 avril 2026
de 20h00 à 22h00
payant Billetterie : 25 EUR Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-18T23:00:00+02:00
fin : 2026-04-19T01:00:00+02:00
Date(s) : 2026-04-18T20:00:00+02:00_2026-04-18T22:00:00+02:00
Le Son de la Terre 2 Port de Montebello 75005 Musique live et bistronomie inspirées du monde !PARIS 05
Afficher la carte du lieu Le Son de la Terre et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à PARIS 05 (Paris)
- Valéry Haumont Quartet Le Son de la Terre PARIS 05 19 avril 2026
- Flavio Boltro Next Gen Le Son de la Terre PARIS 05 23 avril 2026
- Thomas Duvigneau Invite Alex Terrier Le Son de la Terre PARIS 05 24 avril 2026
- The Joan Minor Quartet Le Son de la Terre PARIS 05 25 avril 2026
- 330$ Le Son de la Terre PARIS 05 30 avril 2026