Tours

THE JACKETS THE LET’S GO’S BIG BAZOUNGA BOOGALOO

146 rue Edouard Vaillant Tours Indre-et-Loire

Tarif : 20 – 20 – EUR

20

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-10-23 19:30:00

fin : 2026-10-23 23:30:00

Date(s) :

2026-10-23

From Switzerland, les merveilleux Jackets sont de retour en ville !

Formé en 2008, le trio de garage mené par Jackie Brutsche formé mêle énergie punk, psychédélisme et influences 60’s. Préparez vous pour un concert explosif qui nous rappellera que le rock n’est pas près de mourir au Bateau !

Certain.e.s se souviennent du concert mémorable des Japonaises de The Let’s Go’s au Foudre de la Guinguette à l’été 2024. Dans la lignée de leurs compatriotes les 5, 6, 7, 8’s, vous pouvez compter sur le trio pour vous donner une véritable leçon de tubes de rock’n’roll.

Que serait une soirée garage sans les chemises à fleurs du Big Bazounga, franchement ? Allez, on les convie à la fiesta, avec toute la scéno qui va avec, hein Bill, dis !? 20 .

146 rue Edouard Vaillant Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire billetterie@bateauivre.coop

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English :

Straight from Switzerland, the wonderful Jackets are back in town!

L’événement THE JACKETS THE LET’S GO’S BIG BAZOUNGA BOOGALOO Tours a été mis à jour le 2026-06-24 par ADT 37