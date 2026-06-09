The Jazz Room un hommage à Frank Sinatra et à Louis Armstrong Cabaret l’Etoile Bleue Marseille 5e Arrondissement vendredi 25 septembre 2026.

Marseille 5e Arrondissement

The Jazz Room un hommage à Frank Sinatra et à Louis Armstrong

Vendredi 25 septembre 2026 à partir de 18h30 et à partir de 20h30. Cabaret l’Etoile Bleue 107 Bd Jeanne d’Arc Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 24 – 24 – 34 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-25

fin : 2026-09-25

Date(s) :

2026-09-25

Hommage à l’héritage des légendes de la musique Frank Sinatra et Louis Armstrong

Rendez-vous à The Jazz Room pour célébrer deux des musiciens les plus influents de tous les temps Frank Sinatra et Louis Armstrong. Découvrez leur musique intemporelle re-imaginée par un groupe talentueux dans un cadre intimiste. Du style swing naturel de Frank Sinatra à la voix et à la trompette inoubliables de Luis Armstrong, leur musique renaît grâce à ce bel hommage.





Programme:



Fly me to the moon Frank Sinatra

My way Frank Sinatra

What a wonderful world Louis Armstrong

When you’re smiling Louis Armstrong …et bien d’autres encore ! .

Cabaret l’Etoile Bleue 107 Bd Jeanne d’Arc Marseille 5e Arrondissement 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

A tribute to the legacy of music legends Frank Sinatra and Louis Armstrong

L’événement The Jazz Room un hommage à Frank Sinatra et à Louis Armstrong Marseille 5e Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-09 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille