The Jazz Room un hommage à Frank Sinatra et à Louis Armstrong Cabaret l’Etoile Bleue Marseille 5e Arrondissement
The Jazz Room un hommage à Frank Sinatra et à Louis Armstrong Cabaret l’Etoile Bleue Marseille 5e Arrondissement vendredi 25 septembre 2026.
Marseille 5e Arrondissement
The Jazz Room un hommage à Frank Sinatra et à Louis Armstrong
Vendredi 25 septembre 2026 à partir de 18h30 et à partir de 20h30. Cabaret l’Etoile Bleue 107 Bd Jeanne d’Arc Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : 24 – 24 – 34 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25
fin : 2026-09-25
Date(s) :
2026-09-25
Hommage à l’héritage des légendes de la musique Frank Sinatra et Louis Armstrong
Rendez-vous à The Jazz Room pour célébrer deux des musiciens les plus influents de tous les temps Frank Sinatra et Louis Armstrong. Découvrez leur musique intemporelle re-imaginée par un groupe talentueux dans un cadre intimiste. Du style swing naturel de Frank Sinatra à la voix et à la trompette inoubliables de Luis Armstrong, leur musique renaît grâce à ce bel hommage.
Programme:
Fly me to the moon Frank Sinatra
My way Frank Sinatra
What a wonderful world Louis Armstrong
When you’re smiling Louis Armstrong …et bien d’autres encore ! .
Cabaret l’Etoile Bleue 107 Bd Jeanne d’Arc Marseille 5e Arrondissement 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
A tribute to the legacy of music legends Frank Sinatra and Louis Armstrong
L’événement The Jazz Room un hommage à Frank Sinatra et à Louis Armstrong Marseille 5e Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-09 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille
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