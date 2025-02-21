The Jeff Panacloc Company Dijon Zénith de Dijon Dijon

The Jeff Panacloc Company Dijon

Zénith de Dijon Rue de Colchide Dijon Côte-d’Or

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-17 20:00:00

fin : 2026-09-17

Date(s) :

2026-09-17

Le nouveau spectacle de Jeff Panacloc à La Commanderie de Dole, au Zénith de Dijon, et à Micropolis Besançon. Réservez vos places avec NG productions !

Grimpez dans la nacelle et laissez-vous emporter pour un grand voyage. Pour ce spectacle inédit, c’est avec une émotion non dissimulée que Jeff Panacloc vous invite à embarquer dans sa nouvelle attraction. Bienvenue dans la Jeff Panacloc Adventure !

Attachez vos harnais de sécurité et laissez-vous guider par Jeff, Jean-Marc et leurs nouveaux amis, tous plus dégénérés les uns que les autres. Entouré d’un univers musical et d’un décor sur mesure, Jeff vous réserve une performance redoutable avec un humour sans concession ni interdit dont lui seul a le secret. Jeff et Jean-Marc ont hâte de vous retrouver.

Préparez-vous à entrer dans un monde où l’humour flirte avec l’absurde et la ligne rouge et où les rires sont garantis à 1000% ! Jeff Panacloc revient avec un tout nouveau spectacle, The Jeff Panacloc Company , et vous offre une invitation VIP pour découvrir son univers aussi fantastique que décalé.

Imaginez-vous franchir les portes du bureau secret de Jeff, président directeur général d’une Company mystérieuse où une troupe de personnages complètement détraqués vous attend. De l’extravagant au délirant, chaque membre de la Jeff Panacloc Company est prêt à vous faire passer une soirée inoubliable.

Vous serez aux premières loges d’une expérience immersive unique pour découvrir les secrets de cette famille pas comme les autres. Alors, n’hésitez plus ! Rejoignez The Jeff Panacloc Company et devenez, le temps d’une soirée, un membre privilégié de cette bande de joyeux dérangés. Une chose est sûre vous en sortirez légers et changés.

Quand on veut très fort quelque chose on finit toujours par y arriver. .

Zénith de Dijon Rue de Colchide Dijon 21000 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

English : The Jeff Panacloc Company Dijon

German : The Jeff Panacloc Company Dijon

Italiano :

Espanol :

L’événement The Jeff Panacloc Company Dijon Dijon a été mis à jour le 2025-02-21 par DOUBS TOURISME