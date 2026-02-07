The Jury Experience Villa Cosquer Méditerranée Marseille 2e Arrondissement

Informations pratiques

Marseille 2e Arrondissement

The Jury Experience

Samedi 26 septembre 2026 à partir de 17h et à partir de 19h.

Dimanche 15 novembre 2026 à partir de 18h et à partir de 20h.

Samedi 12 décembre 2026 à partir de 18h et à partir de 20h.

Samedi 23 janvier 2027 à partir de 18h et à partir de 20h. Villa Cosquer Méditerranée Esplanade Gisèle Halimi Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26

fin : 2027-01-23

Date(s) :

2026-09-26 2026-11-15 2026-12-12 2027-01-23

Vis un drame judiciaire grandeur nature où le verdict final t’appartient.

Une sortie en mer fatale.

Par une nuit d’été, le fils d’un homme politique influent a pris les commandes du hors-bord familial avec son ex et de vieux amis à bord. Quelques heures plus tard, on comptait un mort, un blessé dans le coma, et le fils se retrouvait accusé de meurtre. S’agit-il d’un crime motivé par la jalousie ? Ou cette tragédie cache-t-elle des secrets bien plus sombres ?







Tu as été appelé pour être juré. Plonge au cœur d’un drame judiciaire haletant où le public s’installe sur les bancs du jury. Écoute les témoins, passe les indices au crible et rends ton verdict… coupable ou non coupable ?





Passe les témoignages au crible, examine les pièces à conviction et soupèse chaque argument.



Une intrigue palpitante et pleine de surprises, un tourbillon d’émotions et une sentence finale qui repose entièrement sur tes épaules.





Ce spectacle aborde les thèmes des violences conjugales, de la manipulation émotionnelle et de la consommation d’alcool, et inclut la diffusion d’un appel d’urgence. La représentation comporte des moments d’une grande intensité émotionnelle. .

Villa Cosquer Méditerranée Esplanade Gisèle Halimi Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Experience a real-life courtroom drama where the final verdict is up to you.

L’événement The Jury Experience Marseille 2e Arrondissement a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de Tourisme des Loisirs et des Congrès de Marseille