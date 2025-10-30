THE KIDS HARMONY: SING FOR PEACE SALLE HORIZON PYRÉNÉES Muret

THE KIDS HARMONY: SING FOR PEACE

SALLE HORIZON PYRÉNÉES Avenue des Pyrénées Muret Haute-Garonne

Début : 2026-06-26 20:00:00

fin : 2026-06-26

2026-06-26

LA SYMPHONIE DE LA PAIX Quand des milliers d’enfants chantent a` l’unisson.

L’association Kids Harmony présente une première mondiale.

Dans chaque ville, entre 100 et 500 enfants et adolescents de la région, âgés de 10 à 17 ans, monteront sur scène pour chanter ensemble un hymne à la paix. Ce sont les enfants de votre ville, de votre territoire, que vous viendrez applaudir, unis par la musique et porteurs d’un message universel.

Au fil de cette tournée exceptionnelle, des milliers de jeunes de nationalités différentes feront résonner leurs voix comme un symbole d’espoir, d’unité et de paix.

Au-delà du concert, c’est une expérience humaine et artistique hors du commun. Chaque voix, chaque note devient un symbole d’espoir, d’unité et d’optimisme, dans un monde qui a plus que jamais besoin de solidarité.

Chaque représentation sera un moment de communion unique, où la musique transcende les frontières et approche les cœurs. .

English :

THE SYMPHONY OF PEACE: When thousands of children sing in unison.

German :

DIE FRIEDENSSYMPHONIE: Wenn Tausende von Kindern einstimmig singen.

Italiano :

LA SINFONIA DELLA PACE: quando migliaia di bambini cantano all’unisono.

Espanol :

LA SINFONÍA DE LA PAZ: Cuando miles de niños cantan al unísono.

