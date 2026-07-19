Informations pratiques

Rouen

The Last Rose

30 Rue Bourg l’Abbé Rouen Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-10 20:00:00

fin : 2026-12-10 21:20:00

Date(s) :

2026-12-10

Durée 1h20, sans entracte

Entre brume des landes et vent du large, ce concert nous entraîne au cœur des îles britanniques, là où les chansons populaires portent la mémoire des voyages et des rêves.

Venue de la folk, Rosemary Standley prête sa voix profonde et lumineuse à ces ballades venues d’Écosse, d’Irlande et d’Angleterre. Autour d’elle, les Musiciens de Saint-Julien font revivre les couleurs d’un autre temps cornemuses, harpe celtique et théorbe esquissent les paysages sonores des tavernes et des ports d’autrefois. Dans ces mélodies simples et poignantes, les compositeurs trouvaient une source d’inspiration précieuse.

Comme dans une lande imaginaire, ce programme invite à savourer la beauté mélancolique de ces chants intemporels. .

30 Rue Bourg l’Abbé Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 98 74 78 billetterie@oonr.fr

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English : The Last Rose

L’événement The Last Rose Rouen a été mis à jour le 2026-07-13 par Seine-Maritime Attractivité