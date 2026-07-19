The Last Rose Rouen
jeudi 10 décembre 2026 · Rouen
Informations pratiques
Rouen
The Last Rose
30 Rue Bourg l’Abbé Rouen Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-10 20:00:00
fin : 2026-12-10 21:20:00
Date(s) :
2026-12-10
Durée 1h20, sans entracte
Entre brume des landes et vent du large, ce concert nous entraîne au cœur des îles britanniques, là où les chansons populaires portent la mémoire des voyages et des rêves.
Venue de la folk, Rosemary Standley prête sa voix profonde et lumineuse à ces ballades venues d’Écosse, d’Irlande et d’Angleterre. Autour d’elle, les Musiciens de Saint-Julien font revivre les couleurs d’un autre temps cornemuses, harpe celtique et théorbe esquissent les paysages sonores des tavernes et des ports d’autrefois. Dans ces mélodies simples et poignantes, les compositeurs trouvaient une source d’inspiration précieuse.
Comme dans une lande imaginaire, ce programme invite à savourer la beauté mélancolique de ces chants intemporels. .
30 Rue Bourg l’Abbé Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 98 74 78 billetterie@oonr.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : The Last Rose
L’événement The Last Rose Rouen a été mis à jour le 2026-07-13 par Seine-Maritime Attractivité
À voir aussi à Rouen (Seine-Maritime)
- Les fantômes du port, bibliothèque patrimoniale, Rouen 19 juillet 2026
- Visite guidée nocturne Les arcanes de l’Aître Rouen 21 juillet 2026
- Mediation (English) Flaubert museum and history of medicine Rouen 21 juillet 2026
- Diner enquête criminelle Rouen 21 juillet 2026
- Évènement sans titre, Omnia République, Rouen 21 juillet 2026