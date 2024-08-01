The Live Thriller : l’expérience d’une enquête criminelle Live Thriller Paris

Informations pratiques

Une nuit d’hiver, quelque part aux portes de Paris. L’inspecteur Nils et son adjoint Gambale déambulent depuis près d’une demi-heure dans un abattoir abandonné, lorsqu’ils tombent sur une étrange scène de crime : deux mannequins de vitrine, figés tels des cadavres en putréfaction.

Pensant à un canular, ils ne se doutaient pas qu’ils étaient face à la première œuvre du psychopathe que l’on nommera plus tard le Metteur en Scène.

Bienvenue dans un Paris loin des cartes postales et des perches à selfie. Tous les ingrédients du thriller sont réunis : une atmosphère sombre et urbaine, des lieux désaffectés, un tueur en série énigmatique et une enquête qui piétine. Ceux qui ont aimé les films Seven, Le Silence des Agneaux ou plus récemment le jeu-vidéo Heavy Rain y trouveront leur compte. Tout a été conçu pour vous sortir de votre zone de confort, au point qu’il vous sera impossible de deviner ce qu’il se passera dans la demi-heure suivante. Au menu : exploration de sous-sol abandonnés, analyse de scène de crime, interrogatoire musclé ou encore filature en pleine rue.

The Live Thriller est une expérience 100% interactive. Vous serez plongés au cœur de l’action, et devrez mener une enquête criminelle avec des comédiens professionnels, dont le comportement s’adapte à vos actions et décisions.

Du jeudi 01 août 2024 au vendredi 31 décembre 2027 :

payant Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2024-08-01T02:00:00+02:00

fin : 2028-01-01T00:59:59+01:00

Date(s) :

Live Thriller Rue de Trétaigne 75018 Paris



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