The Mahogany Sessions – Une soirée soul intimiste au cœur du Marais avec Crystal Petit Le Peloton Studio Paris

Informations pratiques

Après deux premières soirées à guichets fermés en juin, The Mahogany Sessions revient à Paris les 25 et 26 septembre 2026 au Peloton Studio, au cœur du Marais.

Imaginé par la chanteuse et directrice artistique Crystal Petit, le spectacle propose un voyage musical entre soul, jazz et pop, autour des chansons de Burt Bacharach, Dionne Warwick, Diana Ross et d’autres grandes figures de la musique intemporelle.

Le format est volontairement intimiste : une voix, un piano et une cinquantaine de spectateurs seulement, pour retrouver les chansons dans leur forme la plus pure et créer une véritable proximité avec le public.

Installée à Paris depuis plus de 25 ans, Crystal Petit a travaillé comme chanteuse, auteure et coach vocale auprès de nombreux artistes, dont Sylvie Vartan, Michel Sardou, M. Pokora et Ben l’Oncle Soul. Elle a également écrit et chanté pour le cinéma, notamment sur des projets de Michaël Youn, travaillé comme coach vocale pour les César, et cofondé et dirigé des ensembles vocaux qui se sont produits à Carnegie Hall.

Inspirée par l’élégance, le romantisme et l’univers du film Mahogany, la soirée débute dès 19h30 autour d’un apéritif d’accueil et de quelques bouchées, avant le concert à 20h30.

The Mahogany Sessions

25 & 26 septembre 2026

Le Peloton Studio – Le Marais, Paris

Accueil : 19h30

Concert : 20h30

Tarif : 50€ (apéritif d’accueil et quelques bouchées inclus)

Deux soirées intimistes au cœur du Marais, entre soul, jazz et pop, autour des chansons de Burt Bacharach, Dionne Warwick, Diana Ross et d’autres grandes voix intemporelles.

Le samedi 26 septembre 2026

de 19h30 à 23h00

Le vendredi 25 septembre 2026

de 19h30 à 23h00

payant

Tarif : 50€ (apéritif d’accueil et quelques bouchées inclus)

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-25T22:30:00+02:00

fin : 2026-09-27T02:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-25T19:30:00+02:00_2026-09-25T23:00:00+02:00;2026-09-26T19:30:00+02:00_2026-09-26T23:00:00+02:00

Le Peloton Studio 1 rue Grenier Sur L’Eau 75004 Paris

https://themahoganysessions.com/ https://www.facebook.com/search/top?q=the%20mahogany%20sessions%20-%2025%20%26%2026%20sept%20%40le%20peloton%20studio%2C%20paris https://www.facebook.com/search/top?q=the%20mahogany%20sessions%20-%2025%20%26%2026%20sept%20%40le%20peloton%20studio%2C%20paris



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