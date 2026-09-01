The Mahogany Sessions – Une soirée soul intimiste au cœur du Marais avec Crystal Petit Le Peloton Studio Paris
vendredi 25 septembre 2026 · Le Peloton Studio · Paris
Informations pratiques
Après deux premières soirées à guichets fermés en juin, The Mahogany Sessions revient à Paris les 25 et 26 septembre 2026 au Peloton Studio, au cœur du Marais.
Imaginé par la chanteuse et directrice artistique Crystal Petit, le spectacle propose un voyage musical entre soul, jazz et pop, autour des chansons de Burt Bacharach, Dionne Warwick, Diana Ross et d’autres grandes figures de la musique intemporelle.
Le format est volontairement intimiste : une voix, un piano et une cinquantaine de spectateurs seulement, pour retrouver les chansons dans leur forme la plus pure et créer une véritable proximité avec le public.
Installée à Paris depuis plus de 25 ans, Crystal Petit a travaillé comme chanteuse, auteure et coach vocale auprès de nombreux artistes, dont Sylvie Vartan, Michel Sardou, M. Pokora et Ben l’Oncle Soul. Elle a également écrit et chanté pour le cinéma, notamment sur des projets de Michaël Youn, travaillé comme coach vocale pour les César, et cofondé et dirigé des ensembles vocaux qui se sont produits à Carnegie Hall.
Inspirée par l’élégance, le romantisme et l’univers du film Mahogany, la soirée débute dès 19h30 autour d’un apéritif d’accueil et de quelques bouchées, avant le concert à 20h30.
The Mahogany Sessions
25 & 26 septembre 2026
Le Peloton Studio – Le Marais, Paris
Accueil : 19h30
Concert : 20h30
Tarif : 50€ (apéritif d’accueil et quelques bouchées inclus)
Deux soirées intimistes au cœur du Marais, entre soul, jazz et pop, autour des chansons de Burt Bacharach, Dionne Warwick, Diana Ross et d’autres grandes voix intemporelles.
Le samedi 26 septembre 2026
de 19h30 à 23h00
Le vendredi 25 septembre 2026
de 19h30 à 23h00
payant
Tarif : 50€ (apéritif d’accueil et quelques bouchées inclus)
Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-25T22:30:00+02:00
fin : 2026-09-27T02:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-25T19:30:00+02:00_2026-09-25T23:00:00+02:00;2026-09-26T19:30:00+02:00_2026-09-26T23:00:00+02:00
Le Peloton Studio 1 rue Grenier Sur L’Eau 75004 Paris
https://themahoganysessions.com/ https://www.facebook.com/search/top?q=the%20mahogany%20sessions%20-%2025%20%26%2026%20sept%20%40le%20peloton%20studio%2C%20paris https://www.facebook.com/search/top?q=the%20mahogany%20sessions%20-%2025%20%26%2026%20sept%20%40le%20peloton%20studio%2C%20paris
Afficher la carte du lieu Le Peloton Studio et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- Porgy and Bess Le Melville Paris 11 septembre 2026
- NAPO Théâtre Comédie Bastille PARIS 11 septembre 2026
- La Parisienne Paris 11 septembre 2026
- Festival d’Automne Paris 11 septembre 2026
- MUSINA Quartet JASS CLUB PARIS Paris 11 septembre 2026