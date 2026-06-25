Tours

The Messthetics

146 rue Edouard Vaillant Tours Indre-et-Loire

Tarif : 20 – 20 – EUR

20

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-10-30 20:00:00

fin : 2026-10-30 23:30:00

Date(s) :

2026-10-30

The Messthetics & James Brandon Lewis

Etats-Unis

James Brandon Lewis Saxophone Tenor / Anthony Pirog Guitare / Joe Lally Basse / Brendan Canty Batterie

La rencontre entre The Messthetics trio formé par la mythique section rythmique post-punk de Fugazi et le guitariste Anthony Pirog et James Brandon Lewis, élu saxophoniste ténor de l’année 2025 par DownBeat, ne pouvait être qu’incandescente ! Portée par une énergie live jubilatoire, le quatuor déploie un son organique où la puissance du post-hardcore rencontre les grandes envolées du free jazz et de la Great Black Music.

Entre riffs abrasifs, grooves hypnotiques, lyrisme spirituel et déflagrations collectives, cette musique libre convoque autant l’héritage de John Coltrane et Albert Ayler que celui du post-hardcore de Washington. 20 .

146 rue Edouard Vaillant Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire billetterie@bateauivre.coop

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English :

The Messthetics & James Brandon Lewis

L’événement The Messthetics Tours a été mis à jour le 2026-06-25 par ADT 37