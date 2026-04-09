The Met Orchestra / Yannick Nézet-Séguin (2) Philharmonie de Paris Paris

Daté de 2009, Lumière et Pesanteur est un arrangement – écrit, telle une offrande au chef Esa-Pekka Salonen – de la huitième station de l’oratorio La Passion de Simone, inspiré de la vie et de l’œuvre de la philosophe Simone Weil. Après cette manière de carillon scintillant signé de la grande compositrice finlandaise Kaija Saariaho, les Rückert-Lieder (1901-02) de Mahler, sur des poèmes de Friedrich Rückert, imposent un lyrisme qui inaugure une manière nouvelle. Sa Symphonie n° 4, écrite deux ans plus tôt, vient couronner ce programme. La plus bucolique et la plus transparente de toutes celles du créateur autrichien s’achève sur une vision de paradis, magnifiée par une voix d’une douceur angélique.

Distribution

Orchestre du Metropolitan Opera de New York

Yannick Nézet-Séguin , direction

Joyce DiDonato , mezzo-soprano

Un des plus beaux cycles de lieder, porté par la voix de Joyce DiDonato, et la plus mozartienne symphonie de Mahler couronnent le programme lumineux de l’Orchestre du Metropolitan Opera de New York dirigé par Yannick Nézet-Séguin.

Le mercredi 02 septembre 2026

de 20h00 à 22h00

payant Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-02T23:00:00+02:00

fin : 2026-09-03T01:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-02T20:00:00+02:00_2026-09-02T22:00:00+02:00

Philharmonie de Paris 221 Av. Jean Jaurès 75019 Paris

Métro -> 5 : Porte de Pantin (Paris) (29m)

Bus -> 75151 : Porte de Pantin (Paris) (29m)

Vélib -> Cité de la Musique (83.81m)

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