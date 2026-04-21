The Muse Experience Le Cepac Silo Marseille 2e Arrondissement
The Muse Experience Le Cepac Silo Marseille 2e Arrondissement jeudi 15 avril 2027.
Marseille 2e Arrondissement
The Muse Experience
Jeudi 15 avril 2027 à partir de 20h30. Le Cepac Silo 35 Quai du Lazaret Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : 29 – 29 – 39 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-04-15 20:30:00
fin : 2027-04-15
Date(s) :
2027-04-15
The Muse Experience est un hommage puissant et immersif à l’un des groupes les plus emblématiques du rock moderne Muse.
Sur scène, la musique est sublimée par un univers visuel fort et contemporain, inspiré de l’esthétique du groupe sans jamais tomber dans la copie. L’objectif est clair faire revivre au public toute la puissance et l’émotion de Muse, en live. .
Le Cepac Silo 35 Quai du Lazaret Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
The Muse Experience is a powerful, immersive tribute to one of modern rock?s most iconic bands: Muse.
L’événement The Muse Experience Marseille 2e Arrondissement a été mis à jour le 2026-04-21 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille
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