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THE MUSICAL STORY OF ELVIS BOURSE DU TRAVAIL Lyon

THE MUSICAL STORY OF ELVIS BOURSE DU TRAVAIL Lyon

THE MUSICAL STORY OF ELVIS BOURSE DU TRAVAIL Lyon vendredi 8 janvier 2027.

Lieu : BOURSE DU TRAVAIL

Adresse : 205, PLACE GUICHARD

Ville : 69003 Lyon

Département : 69

Début : 2027-01-08

Fin : 2027-01-08

Heure de début : 20:00

THE MUSICAL STORY OF ELVIS Début : 2027-01-08 à 20:00. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

BOURSE DU TRAVAIL 205, PLACE GUICHARD 69003 Lyon 69

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